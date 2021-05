BMW - Aktie peilt 2018´er Hochs an

BMW ist in den letzten Tagen über einen kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang April gesprungen und hat damit im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts einen klaren Boden abschließen können. Nun geraten wieder die aktuellen Jahreshochs in den unmittelbaren Fokus der Händler.

Übergeordnet lässt sich seit den Crashtiefs aus Mitte März letzten Jahres und einem Kursstand von 36,59 Euro in dem Wertpapier des Autobauers BMW ein intakter Aufwärtstrend erkennen, dieser reichte bis Anfang April auf ein Niveau von 90,68 Euro und somit über eine wichtige Hürde aus Mitte 2018 aufwärts. Die letzten Monate über war das Papier von einer zwischenzeitlichen Konsolidierung geprägt und fand im Bereich des EMA 50 einen klaren Boden vor. Vor wenigen Tagen gelang es auch diesen Abwärtstrend mit einem dynamischen Anstieg erfolgreich zu beenden.

Aktie fährt wieder davon

Ein Kaufsignal liegt in der BMW-Aktie bereits vor, Ziele sind jetzt schon bei 88,98 und den Jahreshochs von 90,68 Euro sehr wahrscheinlich geworden. Darüber könnte das Papier sogar an die Zwischenhochs aus Mitte 2018 bei 93,87 Euro anknüpfen, was ein Long-Investment auf mittelfristiger Basis noch immer äußerst attraktiv macht. Sollte der Wert allerdings unerwartet wieder in seinen vorherigen Abwärtstrend eintauchen, wäre dies ein klar bärisches Zeichen. In diesem Szenario würden Abschläge direkt auf 77,06 und darunter den EMA 200 bei 74,78 Euro drohen.

Widerstände: 87,96; 88,98; 90,68; 91,71; 92,80; 93,87 Euro

Unterstützungen: 86,32; 85,25; 84,35; 83,89; 82,80; 81,38 Euro

DE0005190003 BMW

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Euro

Omega

Letzter Bewertungstag

BMW

HR3DX6

1,65

74,50

3,63

15.06.2022

BMW

HR47ZT

0,81

89,00

4,96

15.06.2022



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in Euro

Omega

Letzter Bewertungstag

BMW

HR4KE2

0,85

77,50

-3,46

14.12.2022

BMW

HR5DRL

0,43

65,00

-3,94

14.12.2022



DE0005190003InvestmentmöglichkeitenCall-Optionsscheine auf BMW für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktiePut-Optionsscheine auf BMW für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Weitere Produkte auf BMW und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte