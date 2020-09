BMW-Aktie – Zukunft wird gekauft! Starkes Kursziel!!

Kann sich die BMW-Aktie deutlich erholen? Davon ist zumindest die Analysten-Zunft überzeugt. Bei einem aktuellen Kurs von knapp über 60 Euro billigen die Analysten von Bernstein, einem US-Analyse-Institut, der BMW-Aktie Kurspotenzial bis 90 Euro zu. Die Anlageeinschätzung wurde mit “outperform” eingestuft. Nach Auffassung von Bernstein ist BMW der Hersteller innerhalb der Branche mit dem meisten Gewinnpotenzial. Auch JPMorgan sieht weiteres Aufwärtspotenzial bis 80 Euro und der Einschätzung “overweight”. JPMorgan rechnet vor allem für das dritte Quartal 2020 mit einer kräftigen Erholung der Margen! Letztlich ist auch die Erholung der chinesischen Wirtschaft relevant – denn für die deutschen Autobauer ist China weiterhin ein sehr relevanter Markt!

An der Börse wird Zukunft gekauft! Und die Anleger scheinen auf eine Erholung zu setzen! So ist die BMW-Aktie im Bereich der Tops der vergangenen Wochen angelangt! Hier startet nun ein noch zaghafter Ausbruchsversuch aus einer Range. Das Gesamtbild hat sich jedoch weiter aufgehellt. So wurden die 50- und auch 200-Tage-Linie geknackt! Beide gleitenden Durchschnitte dürften sich zudem in den kommenden Handelstagen kreuzen – die 50-Tage-Linie von unten kommend die 200-Tage-Linie übersteigen! Dies wäre aus charttechnischer Sicht ein weiteres positives Signal!

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.