BMW-Aktie: Weiteres Abwärtspotenzial vorhanden - Chartanalyse

BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) war von 2009 bis 2015 von rund 16,00 bis auf zwischenzeitlich 123,78 Euro gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.

Von dort habe eine Trendwende nach unten eingesetzt. Bis zum September 2015 habe BMW über 40 Prozent an Wert verloren, bevor ein doppelter Boden eine Gegenbewegung eingeleitet habe, die knapp über 105,00 Euro gestoppt sei. Kursverluste bis Mitte Juli 2016 hätten die Aktie auf ein neues Tief bei 65,43 Euro geführt, bevor eine Trendwende eingesetzt habe. Über Wochen sei ein neuer Aufwärtstrend ausgebildet worden, der mehrmals bis 83,70 Euro geführt habe, aber schlussendlich daran gescheitert sei.

Die Aktie habe dennoch Mitte Dezember 2016 nach oben ausbrechen können. Seit Jahresbeginn 2017 habe BMW diese Ausbruchsbewegung bis zur Unterstützung bei 77,50 Euro korrigiert. Im September 2017 habe die Aktie zu einer Rally angesetzt, die Ende Januar dieses Jahres in einem Hoch von 97,50 Euro gegipfelt habe. Danach habe der Titel im Zuge der allgemeinen Schwäche an den globalen Aktienmärkten bis auf ein Verlaufstief bei 81,82 Euro zurückgesetzt. Nach einer Erholung bis in den Bereich von 94,00 Euro sei der Kurs seit der vergangenen Woche bis auf den gestrigen Schlusskurs bei 86,08 Euro abgestürzt. Aufgrund der hohen Abwärtsdynamik eröffne sich kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial.

Die Long-Szenarien: Starte BMW leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 86,08 Euro, leicht oberhalb des Widerstands bei 88,00 Euro oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, sollte nach den Regeln der technischen Analyse eine Platzierung entweder bei einem Abprall an der Unterstützung bei 84,00 Euro, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus ein guter Einstiegspunkt sein. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 3,40 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.

Die Short-Szenarien: Beginne die Aktie leicht im Minus, indiziere die Charttechnik eine Positionierung bei einem Test der Schlusskursmarke, bei einem Bruch der 84,00-Euro-Unterstützung oder aber nach der ersten Korrektur einer Abwärtsbewegung, und zwar nach dem Bruch des letzten Tiefs. Werde aber im Plus begonnen, könnten Trader durch die gerade geschilderte Korrekturvariante, bei einem Abprall vom Widerstand bei 88,00 Euro oder nach dem Bruch der Schlusskurslinie einsteigen. Der Zielbereich aus Sicht der Charttechnik läge circa 3,40 Euro unterhalb des jeweiligen Tageshochs. Es empfehle sich eine Absicherung aller Trades durch einen Stopp in Höhe von mindestens 0,70 Euro, bei Long-Trades unter- und bei Short-Trades oberhalb des Einstiegs. (Analyse vom 30.05.2018)

Börsenplätze BMW-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

86,26 EUR +0,20% (30.05.2018, 08:48)

Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

86,08 EUR (29.05.2018)

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003

WKN BMW-Aktie:

519000

Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF

Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW

NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF

Kurzprofil BMW AG:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.

Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (30.05.2018/ac/a/d)