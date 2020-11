BMW-Aktie: Bringt das die große Wende?

Lange Zeit musste BMW sich Vorwürfe gefallen lassen, den Trend hin zur Elektromobilität verschlafen zu haben. Längst haben Unternehmen wie Tesla die Traditionsmarke aus Bayern im Börsenwert weit hinter sich gelassen. Genau das soll sich in Zukunft aber ändern. Schon seit einiger Zeit investieren die Verantwortlichen im großen Stil in neue Elektroautos, mit denen es in Zukunft wieder in Richtung Erfolg gehen soll. Einen ersten Ausblick auf das, was uns in den kommenden Jahren bevorsteht, gab das Unternehmen in der vergangenen Woche mit der Vorstellung des SUVs iX.

Die technischen Daten des neuen Gefährts sind nicht von schlechten Eltern. Laut Vorstandschef Oliver Zipse soll mit dem iX nicht weniger als „eine neue Ära“ eingeleitet werden. Der Stromer bringt es auf ein Kampfgewicht von 2,5 Tonnen und vereint sich alles, was die Technik derzeit so hergibt. Per 5G sollen Datenverbindungen mit bis zu 30 Gigabit pro Sekunde ermögliche werden und natürlich ist ein Modus für (weitgehend) autonomes Fahren vorhanden. Mit einer Reichweite von 600 Kilometern muss sich das Auto auch vor Tesla nicht verstecken. Allerdings wird der iX zu Anfang wohl eher all jenen mit einem dicken Portemonnaie vorbehalten sein. Der Listenpreis wird aktuell auf etwa 95.000 Euro geschätzt.

Mit den zu erwartenden Preisen wildert BMW kaum im Gehege von Tesla, wo die Elektromobilität in Zukunft so günstig wie mögliche werden soll. Tatsächlich verfehlt der iX den Massenmarkt recht deutlich. Damit dürfte es auch nicht die erhoffte große Wende an der Börse bringen. Zumindest hilft es der BMW-Aktie aber dabei, den seit Ende Oktober aktiven Erholungstrend fortzusetzen. Zuletzt zeigten die Anleger sich am Freitag sichtlich erfreut über die jüngsten Entwicklungen und schickten das Papier um 1,5 Prozent in die Höhe. Erstmals seit Februar gelang es damit, die 50-Euro-Marke signifikant zu überspringen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Kursniveau auch verteidigt werden kann.





