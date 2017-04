BKW schüttet attraktive Dividende aus!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Ein äusserst ruhiges Leben führen die Aktionäre des Berner Energiekonzerns BKW. In der WIRTSCHAFTSINFORMATION wurde die Aktie insgesamt 11x zum Kauf vorgeschlagen, die Einstiegspreise lagen zwischen CHF 28 und CHF 37. Inklusive Dividendenausschüttungen hat BKW demnach eine Rendite zwischen +47% und +100% abgeworfen. Nicht schlecht für ein Unternehmen, das im hart umkämpften Energiegeschäft tätig ist.

BKW hat sich auch im Geschäftsjahr 2016, über das vor kurzem rapportiert wurde, deutlich von den anderen Schweizer Energiegesellschaften abgehoben. Das Management macht zwar keinen Hehl daraus, dass im traditionellen Geschäft mit der Stromproduktion die Kapitalkosten seit längerem nicht mehr gedeckt werden können. Dass der Umsatz über die letzten Jahre dennoch stabil gehalten werden konnte, lag daran, dass das Stromsegment inzwischen nur noch rund die Hälfte des Geschäfts ausmacht. Auf der anderen Seite haben die zwei Divisionen Netze (Netzanschluss/-nutzung) und Dienstleistungen (auf energetische und finanzielle Einsparungen beim Kunden ausgerichtet) an Bedeutung gewonnen. Mittlerweile arbeiten mit 3‘800 Personen mehr als zwei Drittel der Belegschaft im Dienstleistungsbereich. BKW will dieses Segment noch stärker ausbauen, um die Einkünfte ausgewogener zu erzielen. Im 2016 hat BKW einen Reingewinn von CHF 322 Mio. erwirtschaftet, wobei darin Veräusserungsgewinne für Romande Energie und Groupe E im Umfang von CHF 53 Mio. enthalten waren. Berücksichtigt man diese Einmaleffekte, hätte der Reingewinn bei CHF 269 Mio. gelegen. Wir rechnen auch für 2017 mit einem Reingewinn in dieser Grössenordnung, was im Hinblick auf die Divi­dende relevant ist. BKW wird am 16. Mai eine Dividende von CHF 1.60 je Aktie aus­schütten, im Mai 2018 rechnen wir mit einer gleich hohen Dividende. Die Rendite liegt damit für beide Ausschüttungstermine bei attraktiven 3%. Sie können bei dieser Divi­dendenstory investiert bleiben. Kursziel CHF 60, Stop-loss Limite CHF 48!

BKW N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol BKW kotiert, Wertpapier-Kennummer lautet A1JLZG, letzter Kurs ca. CHF 53.10.

<<Aktuelle Ausgabe GRATIS-ABO>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.