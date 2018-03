BKW erhöht die Dividende!

Die Rendite unserer Musterportfolios lag im 2016 bei +17.7% und im 2017 bei +39.4%. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – War man in Börsenkreisen bislang einhellig der Meinung, dass der Energiekonzern BKW in den nächsten Jahren eine stabile Dividende von CHF 1.60 je Aktie ausschütten wird, wurde im Rahmen der vor wenigen Tagen erfolgten Ergebnispräsentation eine Divi­dende von CHF 1.80 je Aktie (Rendite 3.0%) angekündigt. Während viele andere Stromkonzerne unter dem angespannten Branchenumfeld ächzen, hat BKW die Hausaufgaben längst gemacht. Beim Blick ins Zahlenwerk wird ersichtlich, dass das Dienstleistungsgeschäft, mit dem man die Preisrisiken im traditionellen Stromgeschäft ausgleicht, im 2017 um satte +30% gewachsen ist. Mittlerweile beträgt der Anteil des Dienstleistungsgeschäfts über einen Viertel des Gesamtumsatzes, der im 2017 um +5.1% auf 2.58 Mrd. gestiegen ist. Unter dem Strich erzielte BKW einen Reingewinn von CHF 270.6 Mio., was einem Anstieg von +15.9% zu dem um Sondereffekte bereinigten 2016er Reingewinn entspricht. BKW hat damit die Markterwartung (CHF 265.2 Mio.) klar übertroffen.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr wies BKW darauf hin, dass das Energiegeschäft weiterhin von den sinkenden Strompreisen belastet werde. Da BKW die Energiepositio­nen allerdings professionell bewirtschaftet und am konsequenten Kostenmanagement festhält, könne man den negativen Effekt der Strompreise kompensieren. Auf Basis dieser Einschätzung stellt BKW einen Betriebsgewinn von CHF 340 Mio. bis CHF 360 Mio. in Aussicht, was für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von mindestens CHF 1.60 je Aktie zulässt. Zunächst wird im Mai nun aber die ordentliche Dividende von CHF 1.80 je Aktie ausbezahlt. Bezüglich der weiteren Kursaussichten halten wir vorerst an unse­rem Zielwert von CHF 65 fest, fassen jedoch eine Kurszielerhöhung ins Auge. Auch die Bank Vontobel hat auf den formidablen Geschäftsabschluss reagiert und das Kursziel von CHF 73 auf CHF 75 erhöht. Insofern dürfte es sich lohnen, bei BKW engagiert zu bleiben!

BKW N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol BKW gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A1JLZG, letzter Kurs ca. CHF 61.00.

