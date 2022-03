BITCOIN: Das sieht sehr gut aus!

Bei der Kryptowährung Bitcoin gab es zuletzt nur wenig Positives zu berichten. Das hat sich mit Erklimmen der Aktivitätszone bei rd. 41.000 (grüne Zone) jedoch schlagartig geändert.

In diesem Bereich zeigte sich starke Nachfragedominanz, was ein Umdenken auf die Long-Seite rechtfertigte. Beachtlich ist darüber hinaus der Bruch durch die signifikante Widerstandszone 45.500-46.000, was bislang ohne Rücksetzer erfolgte.





Sollte Bitcoin ohne jegliche Reaktion weiter steigen, sind Kursziele in Richtung 49.600 sowie die Widerstandszone bei 51.300-52.100 zu nennen. Je nachdem, wie schnell und mit welcher Bewegungsdynamik diese Ziele erreicht werden, ist die Situation dann neu zu bewerten. Generell dürfte dies wieder einige Käufer auf´s Parkett bringen.



Auf der Unterseite dient der Bereich 40.600-41.400 als Support.

Ein bestätigter Bruch würde das Chartbild zunehmend verschlechtern.



Global Investa



