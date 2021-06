BITCOIN notiert auf Messers Schneide

Aktuelle Analyse zu Bitcoin (BTCUSD) – Betrachtung im D1 Chart





Der BITCOIN zeigt sich seit der Top-Bildung vom Frühjahr, speziell beginnend ab Anfang Mai, von seiner schwachen Seite. Während der letzten Tage erhöhte sich der Verkaufsdruck weiter, sodass die bekannteste Kryptowährung der Welt erneut bis zum Preisniveau von 30.000 USD korrigierte. Diese Marke erwies sich in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach als Unterstützungsbereich. Gelingt daher abermals eine Verteidigung dieses Levels, könnte ein zügiger Aufwärtsimpuls bis rund 40.000 USD erfolgen. Innerhalb der etablierten 10.000 USD-Range verbleibt der Coin allerdings in einer neutralen Situation. Ein Ausbruch über 40.000 USD würde hingegen unmittelbares Folgepotenzial bis 50.000 USD und höher in Aussicht stellen.



Ein klares Abtauchen unter die aktuell erreichte Marke von 30.000 USD, könnte demgegenüber für eine weitere Korrekturverschärfung von bis zu 10.000 USD sorgen. Ein Rückgang bis zu den früheren Höchstständen von Ende 2020 bei circa 20.000 USD sollte in der Konsequenz nicht überraschen.



+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Mit unseren krisensicheren und stabilen Trading Strategien erleben Sie keine bösen Überraschungen mehr. Dank unseres innovativen Risikomanagements sind starke Drawdowns passé.

Sie erhalten bei uns exakte Wendetermine im Voraus für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex.

Handeln Sie explosionsartige Impulsschübe – ob der Markt steigt oder fällt.

Seit Jahrzehnten erfolgreich an der Börse aktiv!



G.I. Swing Trading Strategie – bis zu 81 % Trefferquote!



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.