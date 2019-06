BITCOIN - Vorsicht ist angesagt!

Im gestrigen Handel gelingt es den Bären den Bitcoinkurs bis in den $10400 Bereich zu befördern. Damit wird das Idealziel der Welle (iv) klar unterschritten. Wir bleiben vorerst bei unserer Einschätzung, dass wir uns in Welle (iv) befinden bzw. diese nun beendet haben, da der Abverkauf sehr schnell vonstattenging und wir am heutigen morgen bereits wieder bei $11700 notieren.

Dennoch dieser stärkere Abverkauf, liefert uns das Signal, dass die Korrektur größer ausfallen könnte als gedacht. Hierzu beobachten wir parallel noch ein weiteres Szenario. Sobald sich die Wahrscheinlichkeiten erhöhen sollten, werden wir dieses auf dem Chart hinterlegen. Im morgen erscheinenden Weekend Update, welches per E-Mail verschickt wird, gehen wir darauf ein an welchem Punkt man aktuell noch Long einsteigen kann und wo der Stopp liegen sollte! Um dies zu erhalten, kostenlos anmelden unter www.hkcmanagement.de

Wir sind aktuell mit drei Käufen am Markt positioniert! Jeweils in den gelben Feldern im Chart. Erster Kauf bei 3450$ Mitte Februar 2019. Die Gesamtposition ist aktuell mit über 400% im Plus! Wenn Sie den nächsten Einstieg nicht verpassen wollen, testen Sie unsere Performance kostenlos unter www.hkcmanagement.de