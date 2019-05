BITCOIN - Stopps auf den Einstieg!

Unser Tradingbereich in Bitcoin vom Freitag wurde impulsiv verlassen. Wir ziehen die Stopps an dieser Stelle bereits auf den Einstieg und verfolgen den Trade damit völlig ohne Risiko. Unsere Initialposition welche im ersten Zielbereich Mitte Februar bei 3450$ eingegangen wurde steht damit ca. 140% im Plus. Wer jetzt noch nicht in Bitcoin oder Ethereum investiert ist, dies jedoch im Auge hat, sollte die Aktuelle Situation nutzen! In unsere Analyse finden Sie alle relevanten Daten und Infos zu einem Einstieg und einer Betreuung Ihrer Position für bei Märkte! Wir haben alle drei Tradingbereiche der letzten 12 Monate in den Kryptos korrekt getroffen und Gewinn erzielt. Testen Sie unsere Performance kostenlos unter www.hkcmanagement.de

