Im Bitcoin sehen wir den Kurs weiterhin vor einem Abverkauf stehen. Dies deutet jedenfalls die ausgebaute Struktur an. Damit weitere Abverkäufe auf neue Tiefs auf dem Plan stehen, darf der Kurs nun keinesfalls über $5858 ausbrechen.

Ab dieser Marke würde Welle (iv) in Gelb Welle (i) schneiden, was die Theorie nicht zulässt. Damit wäre dann das Szenario von neuen Tiefs im $2300 Bereich invalidiert und wir müssten unsere Zählung bullischer ausrichten.







Wir befinden uns also in einer spannenden Phase und erwarten die Fortsetzung des Abverkaufs. Shortpositionen werden wir an diesem Punkt keine eingehen, da uns das Risiko zu Hoch ist. Wer risikofreudig ist, kann es mit kleinen Positionen versuchen. Stopps wären dann über dem letzten Hoch bzw. über $5858 zu setzen. Insgesamt bleiben wir langfristig netto Long im Markt investiert. Wir befinden uns seit erreichen der gelben Box im Chart bei $3450 Long im Markt, mit aktuell knapp 45% plus auf die Position. Wenn auch Sie den nächsten Einstieg im Bitcoin sowie eine genaue Anleitung dazu erhalten wollen, testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de