BITCOIN - Short Tradingbereich in Reichweite!

Am heutigen Morgen unterschreiten wir die $6609 und warten hier weiter auf den Befreiungsschlag, der den Markt aus seiner komfortablen Seitwärtsbewegung ausbrechen lässt. Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass wir noch einmal den oberen Bereich unseres lila Trendkanals anlaufen werden, bevor der Markt in Welle c von (e) in Richtung $4961 abverkauft. Für diese Bewegung haben wir einen entsprechenden Short Tradingbereich in Gelb hinterlegt. Dieser reicht von $7500 bis $6800, wie im Chart markiert. Wer sich hier auf der Shortseite engagieren möchte, sollte auf jeden Fall Stopps über der $7344 Marke platzieren.

Des Weiteren sollten Profite nicht bis zum geht-nicht-mehr ausgereizt werden, sondern rechtzeitig gesichert werden, da aus dem Bereich der $4961 mit bullischen Potenzial gerechnet werden muss. Außerdem befindet sich bei $5755 noch einmal eine klare Unterstützung.



Es gilt sich also per Pending Order frühzeitig im Markt zu positionieren um den Short Trade nutzen zu können. Wenn auch Sie den Trade im Bitcoin nicht verpassen möchten, melden Sie sich an und testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de