BITCOIN - Raketenstart oder Rohrkrepierer?

Im Bitcoin laufen die Bullen die 300% Extension bei $6411 an. Aktuell werden diese hier erst einmal gestoppt. Die Frage ist nun, wie weit sind die Bullen noch in der Lage den Kurs nach Norden zu drücken?

Unserer Ansicht nach sollte es bald zu einem Hoch kommen, auf das sich der Rücksetzer in Welle 2 in Grün anschließt wir werden den in Gelb hinterlegten Tradingbereich hierfür noch höher ansetzen müssen.

Zum Wochenende werden wir den Chart auch noch einmal genauestens unter die Lupe nehmen, um zu evaluieren, ob wir uns nicht bereits in einem höheren Wellengrad befinden, da die Bewegung bisher sehr impulsiv abläuft. Grundsätzlich warten wir weiterhin auf einen Rücksetzer, um erneut auf die Aufwärtsbewegung aufzuspringen.

Unsere Bitcoin Long Bewegung, seit dem in Gelb auf dem Chart hinterlegten Zielbereich bei 3450$, liegt aktuell mit über 100% im Plus.

