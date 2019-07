BITCOIN - Nächster Einstiegsbereich hinterlegt!

Eine spannende Woche in den Kryptos liegt hinter uns. Viele Analysten haben während des Wochenverlaufes bereits wieder den totalen Ausverkauf der Kryptowährungen angekündigt. Wir können dieser Entwicklung weiterhin nichts abgewinnen und bleiben bei der übergeordneten Einschätzung, dass wir die Tiefs zum Anfang dieses Jahres erst einmal gesehen haben.

Von daher begrüßen wir natürlich jede Korrektur, da diese stets gute Nachkauf- und Kaufchancen bietet. Panik ist hier also sicher die falsche Emotion. Wir hatten nicht ohne Grund diese Woche im Trading-Room geschrieben, dass wir uns über die Korrektur freuen. Vor allem auch weil es Vielen den nötigen Dämpfer verpasst. Nur weil wir übergeordnet die Aufwärtsbewegung präferieren, darf man trotzdem nicht fahrlässig werden. Denn die Korrekturen können hier anders als in anderen Märkten schnell mal empfindliche Ausmaße annehmen. Immerhin hat sich Ethereum von seinem letzten Hoch fast halbiert!

Solche Bewegungen brauchen in anderen Märkten teils Jahre, hier geht das alles mal eben in einer Woche von statten. Im Ethereum konnten wir nun “5“ Einstiege nacheinnander korrekt abfangen und bereits deutlich über 300% Gewinn verbuchen. Wir stehen wir Sie auf dem Chart im aktuellen gelben Einstiegsbereich sehen können bereits wieder im Plus mit Einstieg Nummer 5 und haben den Stopp auf Einstieg nachgezogen sodass es keine Möglichkeit auf Verlust gibt. Zur Handhabung der Position dann heute mehr in unserem BTC/ETH Update per Mail.





Wir haben am Freitag für den Bitcoin einen weiteren Chart hinzugefügt, mit welchem wir die ganze imminente Bewegung verfolgen, insbesondere um den nächsten Einstieg abzupassen. Der nächste Einstiegsbereich für Bitcoin ist damit seit letzter Woche unseren Abonnenten bekannt. Wenn auch Sie diesen nutzen wollen, um profitabel Positionen im Markt zu hinterlegen, melden Sie sich jetzt kostenlos an und erhalten Sie heute Mittag unsere exakten Einstiegsbereiche für Bitcoin/Ethereum per E-Mail zugeschickt! Anmeldung unter www.hkcmanagement.de