BITCOIN-Nachverfolgung geplant - so wollen die EU-Staaten die Kryptowährung regulieren

Schon seit langer Zeit der Bitcoin immer wieder für Schlagzeilen. Andere auch andere Kryptowährungen haben sich mittlerweile einen Namen gemacht. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis der Ruf nach Regulierung des Kryptomarkts laut wurde. Dieser gilt als undurchsichtig und hat nun auch die Aufmerksamkeit der Politik erregt – die EU-Staaten hegen den gemeinsamen Wunsch, Kryptowährungen zu regulieren und damit klare Regeln der Transparenz für den Bitcoin und seine Mitstreiter zu schaffen. Was das für Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben wird und wie diese Maßnahme einen Gegenschlag gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen kann, erklärt Ihnen Thomas Germer gerne in einem Gastbeitrag. Thomas Germer ist Experte für Kryptowährungen. Er investiert in verschiedene Währungen und bringt demnächst selbst eine eigene Kryptowährung auf den Markt.

Aktueller Stand – Bitcoin als Geldanlage und Zahlungsmittel

Wer den Wunsch der Politik verstehen möchte, sollte sich zunächst kurz mit dem Status Quo beschäftigen. Dieser ist wie folgt: Aktuell gibt es keine Regulierungen im Kryptomarkt, so dass der Bitcoin und auch andere Währungen als freies Zahlungsmittel verwendet werden können. Alle Transaktionen werden dabei komplett anonym abgewickelt. Um Geld von Person A zu Person B zu schicken, sind keine Identitätsdaten notwendig. Zahlungen mit Bitcoin erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und werden mittlerweile von vielen Online-Shops angeboten. Dieser freie Markt lässt Raum für illegale Geldgeschäfte, so dass Transaktionen zum Zweck der Geldwäsche oder die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten ebenfalls komplett anonym abgewickelt werden können. Regierungen sind sich darüber bewusst und fordern ein gemeinschaftliches Bemühen um sinnvolle Regulierungen.

Wie sieht das Wunsch-Szenario der EU-Staaten aus?

Wenn es nach der Europäischen Union geht, dann soll es in Zukunft anonyme oder pseudonyme Geldüberweisungen mittels Bitcoin nicht mehr geben. Wallets (elektronische Konten) und Transaktionen müssen offengelegt werden und mit persönlichen Identitätsdaten versehen sein, um kriminelle Energien unterbinden zu können und gleichzeitig für Transparenz und einen höheren Verbraucherschutz zu sorgen. Der Zahlungsverkehr soll genauso ablaufen, wie es bei Fiat-Währungen (Euro, Dollar, etc.) auch der Fall ist. Das wäre nicht nur für den Staat, sondern auch für das Finanzamt von Vorteil. So könnte man sich sicher sein, dass keine Steuereinnahmen durch Krypto-Gewinne entgehen. Anleger und Nutzer von Bitcoin befürchten, dass eine offizielle Regulierung seitens staatlichen Organen den Wert der Coins drastisch nach unten drücken könnte.

Keine illegalen Geldgeschäfte mehr

Sofern die ausstehende, staatliche Regulierung tatsächlich eine Aufhebung der Anonymisierung beim Zahlungsverkehr mit Bitcoin erreichen kann, wäre dies ein progressiver Schritt zur Unterbindung illegaler Geldgeschäfte. Die Machenschaften von terroristischen Organisationen während damit ausgehebelt und auch Geldwäscher hätten kein leichtes Spiel mehr. Davon würde die Allgemeinheit profitieren, so dass es grundsätzlich eine sinnvolle Idee ist, den Markt final zu regulieren. Wer nicht an illegalen Geldgeschäften teilnimmt, hat nichts zu befürchten. Der einzelne Investor dürfte sich sogar über mehr Verbraucherschutz freuen.

Chancen und Zukunftsperspektiven

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich der Akt einer staatlichen Regulierung zunächst negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und weltweiten Akzeptanz des Bitcoin ist es allerdings unwahrscheinlich, dass der Wert dann gegen Null geht. Eine Regulierung ist schließlich kein Verbot und differenziert zu betrachten. Beschließt die EU in der Zukunft tatsächlich eine klare Richtlinie, bedeutet dies langfristig gesehen, dass sich der Markt einer höheren Akzeptanz erfreuen darf und weitere Anleger, auch institutionellen Charakters, mit einsteigen. Kryptowährungen müssten sich dann nicht länger Vorwürfe gefallen lassen, sie wären hauptsächlich dazu da, Geld zu waschen und den Zahlungsverkehr zu verschleiern. Insgesamt würde jeder Einzelne profitieren, weil die langersehnte Regulierung dem Bitcoin Stabilität bei Transaktionen und ein gesundes Ansehen verschaffen würde. Auch wäre ein finales Verbot von digitalen Währungen kein Thema mehr und Letztere hätten weiter Raum, sich zu entfalten und Investoren zu gewinnen.

Die Bemühungen seitens der EU sind daher legitim und fair. Es bleibt zu hoffen, das Politiker, anders als beispielsweise in China, eine vernünftige Regelung finden und diese nach außen hin transportieren können, damit alle Beteiligten aufatmen können und für die Zukunft bestens aufgestellt sind.

Fazit

Sie sehen also: Die völlig freie Entwicklung des Krypto-Markts hat nicht nur Vorteile und große Gewinne für Investoren gebracht, sondern lässt oder auch Raum für unerwünschte Begleiterscheinungen wie illegale Transaktionen. Eine Aufhebung der Anonymisierung des Zahlungsverkehrs durch staatliche Regulierung kann dies effizient unterbinden und eröffnet, langfristig gesehen, wertvolle Perspektiven und Chancen für den Bitcoin und seine Marktbegleiter. Es dürfte im Sinne aller sein, dass der Bitcoin mehr Akzeptanz, Transparenz und Stabilität gewinnt.

Autor: Thomas Germer



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.