BITCOIN – Korrektur oder Abwärtstrend?

Ein Blick auf die 52-Wochen-Spanne des Bitcoin-Kurs gibt den ganzen Wahnsinn der ganzen Monate. Sie lag zwischen 699 und 7,895 US-Dollar. Während eines Handelstags waren Schwankungen von fünf Prozent oder mehr zuletzt keine Seltenheit. Am Ende hielten jedoch die Bullen die Oberhand und führten die Kryptowährung bis 8000 US-Dollar. Nun hat die Rally einen Dämpfer erhalten.

Dieser Beitrag stammt von unserem neuen Blog https://bitcoin-krypto.de/

Betrachtet man die Lage nüchtern, ist jede Korrektur in dieser extrem steilen Rally nur gesund. 20 Prozent war ein Maß, was Bitcoin-Bullen jederzeit auch ohne größere Nachrichten verkraften mussten. Denn wie auf NTV zu lesen war, “ an Gewinnmitnahmen ist noch niemand alt geworden“. Mit dem kleinen Absturz auf 6500 US-Dollar am Freitag ist somit langfristig betrachtet kein großer Schaden angerichtet.

Das Handelsblatt macht folgende Faktoren für den jüngsten Kursrückgang aus: