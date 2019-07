BITCOIN - Jetzt müssen die Bullen zuschlagen!

Im Bitcoin gelingt es den Bullen den Kurs aus dem Tradingbereich zu befördern. Damit wurde die Präzision unserer Zielbereiche zum fünften mal nacheinander unter Beweis gestellt. Dieser wurde voll ausgereizt.

Wir werten dies als positiven Schritt, der jedoch noch nicht ausreicht, um uns in Euphorie zu versetzen. Dem Kurs ist es noch nicht gelungen die $10091 nachhaltig zu überschreiten und ein neues Zwischenhoch auszubauen. Dies ist nun die Mission der Bullen, bei der Sie sich jedoch nicht zu viel Zeit lassen sollten. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, darf kein neues Tief unter dem Tradingbereich ausgebaut werden, da wir sonst davon ausgehen müssen, dass sich Welle ii in Orange noch weiter nach Süden ausdehnt, bzw. noch eine größere Korrektur auf uns zukommt. Wir haben eine Triggermarke gesetzt, das bedeutet eine Marke, an welcher wir direkt per Limit Order automatisch eine Position eingehen. Diese ist noch nicht getroffen, wir warten aktuell ab.

