BITCOIN: Hürden voraus?

Technische Analyse zu Bitcoin



Der Bitcoin (BTCUSD) hatte unterhalb des im April bei rund 64.000 USD verzeichneten Rekordhochs eine obere Umkehr in Gestalt einer Kopf-Schulter-Formation vollzogen. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf im Tief 28.600 USD einbrechen. Oberhalb dieser Marke etablierte der Coin eine breite Trading-Range, die sich bis 41.342 USD erstreckt.





Ausbruch nach der Konsolidierung?



Mit dem jüngsten Kursschub spurtete er innerhalb nur weniger Handelstage von der unteren Begrenzung der Stauzone bis an deren oberes Ende. Dort ging die Kryptowährung gestern in den Konsolidierungsmodus über. Wir erachten das mittelfristige Chartbild als neutral innerhalb der etablierten Stauzone. Erst ein nachhaltiger Ausbruch würde einen belastbaren Hinweis auf die Richtung des nächsten mittelfristigen Trends liefern. Mit Blick auf die Oberseite erachten wir dabei die Wahrscheinlichkeit für einen möglichen Fehlausbruch als erhöht. Dies liegt an mehren in unmittelbarer Nähe befindlichen weiteren bedeutsamen Hürden, die im Rahmen eines Ausbruchs getestet werden könnten.



Erweiteter Long-Trigger-Bereich



Diese Hürden (38,2%-Fibonacci-Retracement, Horizontalwiderstand, Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch) bilden ein Widerstandscluster bei aktuell 42.465-43.300 USD. Ein Break über 41.342 USD würde unseres Erachtens einen zeitnahen Test dieses Clusters nahelegen. Erst falls die 43.300 USD-Marke anschließend ebenfalls über mehrere Tage hinweg überwunden wird, würde deutlicheres Potenzial in Richtung 46.700/47.000 USD und anschließend 50.000/51.000 USD freigesetzt. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Coin über potenzielle kurzfristige Auffangbereiche bei 38.200 USD und 36.400-37.000 USD. Mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Zone würde sich das technische Bild in diesem Zeitfenster eintrüben.



