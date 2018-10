BITCOIN - DIE HEUTIGEN KURSE SIND FAKE NEWS!

Wer heute Morgen als Bitcoin Trader auf den Chart geschaut hat, der hat möglicherweise vor Euphorie fast seine goldene Kaffeetasse fallengelassen und sich am Kaviar Blini verschluckt. Grund dafür ist ein krasser Anstieg des Bitcoin auf in der Spitze $7788. Die Sache hat jedoch einen Haken. Dieser Preis wurde ausschließlich bei der Börse Bitfinex erreicht und spiegelt nicht den tatsächlichen Wert der Kryptowährung wieder. Diese war zwar am Morgen gestiegen jedoch lediglich bis in den Bereich der $6850, auch hier bestehen kleinere Abweichungen abhängig von der gewählten Börse.

Wir befinden uns damit in unserem Zielbereich und haben mit dem realen Kurs weder das Dreieck in lila noch die öfters hervorgehobene $7344 überschritten. Damit bleibt unsere übergeordnete Erwartung von Kursen im Bereich der $4961 erhalten und wir sehen BTC vor einem erneuten Abverkauf. Sollte der Kurs sich nun nachhaltig über die Trendlinie des Dreiecks absetzen und die $7344 überschreiten, läge uns ein erstes Ausbruchssignal vor. Die Impulsivität und die Struktur müssen dann bestimmen, ob wir unsere Erwartungen zugunsten einer Aufwärtsbewegung anpassen. Vorerst bleibt also trotz des Anstieges erst einmal alles beim Alten.



