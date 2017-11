BITCOIN/ETHEREUM - An jedem verdammten Sonntag!

Wie im gleichnamigen Film mit Al Pacino, macht der Bitcoin gerne große Sprunge über das Wochenende. So konnte auch dieses Wochenende der Kurs um mehr als $1500 Dollar steigen. Wir haben infolgedessen unseren Count noch weiter nach oben angepasst. Wir gehen davon aus, dass solange wir das Hoch der Welle iii in Braun nicht überschreiten, uns momentan in Welle iv in Braun befinden. Diese korrektive Welle hat Ihr Idealziel in Form der Fibonacci Retracements 36.2% und 50% im Bereich $8700 - $9000.

Ein Erreichen dieses Bereiches stellt auch unsere primäre Erwartung dar. Es gilt an dieser Stelle jedoch hervorzuheben, dass das absolute Minimum dieser Korrektur mit dem Anlaufen des 23.6% Retracements bei $9286 bereits erreicht wurde. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir uns nach dem kurzen Rücksetzer bereits in Welle v in Braun befinden und dabei sind die letzten Meter dieses Impulses auszubauen. Dies ist aktuell jedoch die alternative Erwartung die wir erst bei einem Ausbrechen oberhalb des letzten Hochs der Welle iii in Braun in den Vordergrund treten sehen. Keinesfalls wollen wir den Kurs mehr unterhalb der $8350 sehen, um die laufende Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden.





Um bei der Beschreibung der Updates mit Filmtiteln zu bleiben, könnte man zu Ethereum sagen: „Im Westen nichts Neues“. Nur ein Neues Allzeithoch, was ja innerhalb der Kryptowährungen schon fast zu einer Normalität geworden ist. Jedenfalls sehen wir Ethereum weiter auf dem Weg in Richtung $650. Was wir hier beobachten, ist ein klassischer Anstieg einer impulsiven Welle des dritten Grades.

Ohne den Eigen-Schulterklopfer zu machen, lagen und liegen wir mit alles Preispognosen der letzten 6 Wochen voll auf Linie, sowohl bei Anstiegen, als auch bei den Korrekturphasen die selten länger als ein bis zwei Tage brauchen.

