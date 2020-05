BITCOIN/ETHEREUM - Wir sind SHORT in beiden werten!

Seit dem gestrigen Handel kann sich der Bitcoin Kurs wieder leicht erholen und pirscht sich von unten an die $9092 heran. Im Idealfall sollte diese nicht mehr überschritten werden, und auch die Aufwärtstrendlinie in Blau sollte nicht mehr überschritten werden.

Wie bereits im gestrigen Update beschrieben müssen die Bären jetzt an diesen ersten Erfolg anknüpfen und für weitere Abverkäufe sorgen. Der Kurs sollte zügig in die $8000 Region befördert werden.

Wir sind SHORT im Bitcoin seit dem 21.05.2020 und haben alle Daten zum Einstieg per Kurznachricht an unseren Verteiler verschickt. Wenn Sie diesen noch nutzen wollen, jetzt anmelden am Ende des Artikels und morgen die Einstiege und Stopp Levels erhalten.

Aktuell können wir den Stopp noch nicht auf den Einstieg ziehen. Übergeordnete Erwartung bleibt ein größerer Abverkauf wie auf dem Chart zu sehen, an dessen Ende wir einen Longeinstieg vornehmen werden.

CHART BTC

Ethereum wird von der langfristigen Abwärtstrendlinie im Zaum gehalten und es gelingt den Bullen weiterhin nicht für einen Ausbruch über dieser zu sorgen. Dieser Umstand ist auch elementar für den Fortbestand unserer Primärerwartung. Sollte es den Bullen gelingen den hinterlegten Tradingbereich und das Hoch der Welle b in Weiß zu überschreiten, schaltet der Markt weiteres Aufwärtspotenzial frei. Der heutige Handel wird noch einmal spannend, da wir uns unmittelbar an der Abwärtstrendlinie befinden.

CHART ETH

Wir haben unseren Schuss abgefeuert und sind heute Mittag Short gegangen in ETH mit genauen Parametern die unser Risiko gering halten.

Wir verschicken morgen Per Mail weitere Instruktionen zum Trade in Bitcoin als auch Ethereum.

Wenn auch Sie unsere die Handelssignale für Deutschlands akkurateste Krypto Analyse erhalten wollen testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de