BITCOIN/ETHEREUM - Wie weit der Markt noch fallen wird!

Nachdem wir den Widerstandsbereich bei $8800 nicht überschreiten konnten, mussten wir von einem erneuten Abverkauf und von einem Unterschreiten der $8112 ausgehen.

Dies ist nun eingetreten und die Bären testen im gestrigen Handel die $8112 Marke. Wir gehen damit von einer Fortsetzung der laufenden Abwärtsbewegung aus, deren Ziel wir im $6400 Bereich angesetzt haben. Aufgrund der aktuellen Struktur sehen wir die Bullen nicht in der Lage die $8800 nachhaltig zu überschreiten.

Bitcoin hat damit noch deutliches Abwärtspotenzial, für Shortpositionen ist uns das Risiko aber nach wie vor zu Hoch, weshalb wir die Longeinstiege nach Abschluss der Welle 2 in Pink abwarten.

CHART BITCOIN:

Den Bären gelingt es in Ethereum ein neues Tief auszubauen. Damit signalisiert der Markt, dass die Reise nach Süden weitergehen kann. Wir sehen Ethereum im Rahmen der Welle c in Grün weiter nach Süden abverkaufen. Ziel der Bewegung bleibt der $140 Bereich. Gestützt wird diese Einschätzung auch von der Struktur am Chart, der wir durch die vielen 3-teiligen Bewegungen keine impulsive Struktur zusprechen können.

CHART ETHEREUM:

