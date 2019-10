BITCOIN/ ETHEREUM - Vorbereitung auf die nächste Rallye!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die $8500 Zone bleibt im Bitcoin unser Anlaufziel der korrektiven Welle 2 in Orange. Die Gegenbewegung seit dem ausgebauten Tief bei $8900, können wir nicht als impulsiv einstufen und gehen daher davon aus, dass es sich beim Anstieg um eine Welle b handelt. Entsprechend kommen wir jetzt in Welle c zurück in den anvisierten $8500 Bereich.

Falls das ganze jetzt für Sie wie chinesisch geklungen hat, möchte ich es in einfachen Worten für Sie aufschlüsseln und nützlich machen!

Wir brauchen weiterhin ein sauberes Setup wie in Orange im Chart dargestellt, bevor wir uns auf der Longseite positionieren können und werden. Davor ist das Risiko von neuen Tiefs zu Hoch. Wir werden daher auch nicht direkt bei Erreichen des Tradingbereiches direkt in den Markt gehen, sondern die Struktur abwarten und gegebenenfalls mit einer Triggermarke einen Einstieg definieren.

CHART BTC

Machen Sie sich darüber keine Sorgen, unsere Indikatoren sind so gut, dass wir von den letzten 8 Trades im Bitcoin und Ethereum 7 getroffen und im zwei bis dreistelligen Gewinn geschlossen haben.

Interessant ist, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin eine andere Struktur innerhalb der Welle 2 in Rosa ausbaut. So konnten die Bullen den Markt auf ein neues Zwischenhoch befördern. An der korrektiven Einschätzung ändert dies jedoch erst einmal nichts. Wie auch im Bitcoin werden wir abhängig von der Struktur noch genaueres zu den Einstiegen bekannt geben.

CHART ETH

Sobald es soweit ist werden wir eine Kurznachricht per E-Mail an unseren Verteiler schicken.

