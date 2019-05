BITCOIN ETHEREUM - Unser Interview mit Stuttgarter Börse!

Seit unserem Long Signal am Montag ist der Ethereum Preis um über 40% gestiegen. BTC liegt mit 145% im Plus. Im Interview mit der Stuttgarter Börse nehmen wir Stellung zur aktuellen Situation in den Kryptos!

Mein Kollege Philip Klinkmüller im Gespräch mit Thomas Zuleck von der Stuttgarter Börse.

https://www.youtube.com/watch?v=xDzR01RSuTI&feature=youtu.be

