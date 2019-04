BITCOIN/ ETHEREUM - Endet hier die Reise der Bullen?

Wir hatten es seit 6 Wochen auf dem Chart für BTC und ETH mit roten Pfeilen markiert. Nach dem Hoch kommt der heftige Abverkauf. Wer sich mit Elliott Wellen Theorie nicht auskennt wird denken es sei unmöglich so eine Bewegung vorherzusehen, erst Recht wenn man dies seit 6 Wochen tut. Jedoch nun in beiden Märkten genau das eingetroffen. Wir erleben die ersten heftigen Abverkäufe.

Welche Szenarien nun für den weiteren Kursverlauf wahrscheinlich sind, lesen Sie hier:

Im Lauf der letzten Handelswoche drücken die Bullen noch einmal ordentlich auf die Tube und es gelingt Ihnen, das Hoch aus dem letzten Weekend-Update bei $5488 zu torpedieren. Im Anschluss brechen die Bullen auch klar über dem Widerstand aus und etablieren ein neues Hoch im Markt. In der Region $5660 ist jedoch der Ofen aus und der Markt kommt deutlich zurück. Dabei werden die $5111 getestet. Unsere Primärerwartung von tieferen Kursen bleibt hiermit klar intakt.

Unter der $5858 gehen wir bekanntlich von erneuten Tiefs im Markt aus!

Wir befinden uns seit dem letzten Zielbereich bei 3450$ Long im Bitcoin und konnten mit dieser Position schon gut über 50% Gewinn einfahren, es wäre uns also rein finanziell lieber einen Ausbruch über $5858 zu sehen, jedoch müssen wir unserer Primärerwartung eines Hochs in Welle (iv) in Gelb treu bleiben.

Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: Dies gilt unter der $5858-Marke. Im Alternativszenario sehen wir ebenfalls ein Hoch auf uns zukommen, welches allerdings keine neuen Tiefs zum Ziel hat, sondern lediglich den Bereich bei $3700. Hier haben wir auch bereits einen Tradingbereich hinterlegt. Dieser geht von $3986 bis $3611. Diese Alternative betiteln wir momentan mit einer Wahrscheinlichkeit von 39%. Wichtig ist, dass wir weiterhin netto Long im Markt bleiben, da wir langfristig einen soliden Einstieg in unserem gelben Tradingbereich erwischt haben.

In Ethereum gestaltet sich der Lauf der Handelswoche etwas anders: Den Bullen gelingt es hier, kein weiteres Hoch über dem bisherigen bei $188 auszubauen. Was wir als ein positives Zeichen für die Bildung eines Hochs in Welle 4 in Türkis erachten. Wir hatten bereits in vorangegangenen Updates erläutert, dass bei einem Überschreiten der $188 eine Invalidierung des Abwärtsszenarios als sehr wahrscheinlich eingestuft werden müsse. Uns würde dies im Bezug auf unsere Long-Positionen natürlich gut gefallen, allerdings müssen wir primär von neuen Tiefs ausgehen. Dies gilt bekanntlich solange wir nicht über $193 ausbrechen.

Nutzen Sie gerade in dieser volatilen Marktphase unsere Expertise im Kryptobereich und testen Sie unsere Performance und Trefferquote kostenlos über unsere brandneue Homepage mit Live Charting, und Tradingroom unter www.hkcmanagement.de