BITCOIN: 100.000 USD – Traum oder baldige Realität?

Analysefirma Cryptoquant rund um Ki Young Ju sieht das aktuelle Kursniveau als Einstiegsbereich für institutionelle Händler. Dabei deckt sich seine Annahme mit der des Bloomberg-Analysten Mike McGlone von einer bevorstehenden Bodenbildung mit anschließender Rallye bis potenziell 100.000 USD.



Wenn aktuell die Nachfrage bei Großunternehmen in Bitcoin zu investieren vermehrt zunimmt, jedoch das Angebot an liquiden Coins gleichzeitig abnimmt, so wäre ein langfristiger starker Anstieg der Mutter aller Kryptowährungen nur konsequent.



Aktuelle Analyse zu Bitcoin BTC/USD

Mit einem erneuten Test der Unterstützung bei rund 47.000 USD kam es zu einer sehr mächtigen und soliden Bodenbildung, was das Sprungbrett für weiter steigende Kurse wahrscheinlich machte.

Auch die markttechnisch relevanten Richtungsfilter stehen bei Bitcoin auf Long, was das aktuell positive Umfeld nochmals weiter untermauert.

Innerhalb der Distributions-Zone bei knapp 51.000 USD muss mit ersten Gewinnmitnahmen und einem temporären Rückgang gerechnet werden. Aus statistischen Gesichtspunkten sind Abschläge bis in den Bereich von etwa 49.000 USD möglich. Sofern diese Zone überwunden wird, ist mit einem weiteren Kursanstieg bis vorerst 56.000 USD zu rechnen.



Bei einem Bruch der 47.000 USD würde sich das aktuelle Umfeld jedoch zunehmend eintrüben, was zu Abgabedruck und einem Rückgang bis vorerst 44.000 USD führen sollte.



