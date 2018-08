BIG Blockchain Intelligence Group mit Kaufempfehlung bereit für den Turnaround?

BIG Blockchain Intelligence Group ist ein kanadischer Anbieter von Sicherheitssoftware für Kryptowährungen. Zu den Anwendern der Produkte gehören typischerweise Sicherheitsbehörden, Börsen und Online-Shop Anbieter. Das Unternehmen gehört mit seinem Sicherheitsfokus zu dem Kreis der ‚First Mover’ im Blockchain-Ökosystem.Die Aktie der BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (ISIN: CA08906Q1000 / CSE: BIGG) nahm am 6. Dezember 2017 im Rahmen eines Reverse Take-Overs (‚RTO’) an der Canadian Stock Exchange den Handel auf. Begleitet wurde der Gang an die Börse mit einer Kapitalerhöhung. Die Nachfrage nach der Aktie war am ersten Handelstag so hoch, dass die Kapitalerhöhung von 10 Mio. CAD auf 17 Mio. CAD ausgeweitet wurde. Die neuen Aktien wurden zum Preis von 0,75 CAD ausgegeben. Am darauffolgenden Handelstag wechselten die Aktien an der Spitze zu 2,77 CAD die Besitzer. Das Unternehmen hatte zu diesem Zeitpunkt einen Börsenwert von fast 300 Mio. CAD.

Rund neun Monate später sieht die Welt ganz anders aus. Mittlerweile ist der Aktienkurs von der Spitze um über 90 % gefallen und der Wert des Unternehmens wurde in den vergangenen Wochen mit rund 0,16 CAD fast auf dem Kassenwert gehandelt - d.h., das Geschäft und die Technologie wird vom Markt als quasi wertlos erachtet. BIG hat am Mittwoch dieser Woche nach Handelsschluss den Halbjahresbericht veröffentlicht, in dem ein Kassenbestand von 15,70 Mio. CAD ausgewiesen wurde. Unterm Strich hat das Unternehmen mit seinen 38 Mitarbeitern und Beratern im ersten Halbjahr 2018 rund 4,5 Mio. für den Aufbau des Unternehmens investiert.

Die Analysten von GBC Research sehen in BIG ein Unternehmen mit Kurspotential. Sie veröffentlichten kürzlich eine Kaufempfehlung und sprachen ein Kursziel mit 1,03 CAD (0,69 EUR) aus. „BIG adressiert den steigenden Bedarf der Regulierung von Kryptowährungen. Diese Regulierung ist notwendig, um Kryptowährungen überhaupt den Einzug ins Geschäftsleben zu ermöglichen. Neben Tools zur Analyse und Überwachung, gestaltet BIG die regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen aktiv mit“, heißt es in der Executive Summary von GBC Research. Der vollständige Research Report ist unter http://www.more-ir.de/d/16823.pdf zum Download erhältlich.

In der kommenden Woche ist Lance Morginn, CEO von BIG, wieder in Europa unterwegs und stellt sich am 05. September 2018 den Fragen der Investoren in der Schweiz auf der Zürcher Kapitalmarkt Konferenz (ZKK) und am 06. September 2018 findet eine Präsentation im Rahmen des Hannover Blockchain Meetup#6 statt. Die Anmeldung zur Teilnahme und weitere Details sind über den folgenden Link möglich: https://www.eventbrite.de/e/hannover-blockchain-meetup6-tickets-46929655864

Wir werden die Aktie von BIG und das allgemeine Blockchain Umfeld weiter beobachten und Sie auch in Zukunft über die Entwicklungen informieren. Sollten die Experten von GBC mit Ihrer Einschätzung zur Aktie von BIG richtig liegen, dann verfügt das Unternehmen über ein sehr hohes Kurspotenzial.







