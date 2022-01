BHP Group: Vorstoß auf Widerstand

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

von Manfred Ries

BHP Group plc. (Wochenchart): Intakter Aufwärtstrend hat Bestand.

Von Manfred Ries

Samstag, 8. Januar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Mit Blick auf die Wochenschlusskurse hin interessant: die …

…Rohstoffe! Heute geht es um den Basiswert BHP Group plc. (WKN: 850524). Auch bekannt als BHP Billiton, so der ehemalige Firmenname. Der Titel präsentierte sich am Freitag in Deutschland stärker und gewann bis Börsenschluss 3,3 Prozent an Wert (Börse Frankfurt).

Die Ausgangslage: die Papiere der BHP Group haben im August 2021 mit ~29,45 EUR ein Jahreshoch markiert. Anschließend kam es zu einem Abverkauf bis unter die 21-Euromarke. Zuviel des Guten, sagten sich Anleger: die Papiere galten auf dem Parkett als „überverkauft“; hiervon zeugt der Slow-Stochastik-Indikator, den ich für Sie über den abgebildeten Kurschart gelegt habe. Dieser gibt Auskunft über eine überkaufte/überverkaufte Marktsituation eines betrachteten Wertes. Aktuell notieren die Papiere des Minenkonzerns mit Kursen ~28,20 EUR. Die Kursrallye der vergangenen Handelswochen brachte eine bereits „überkaufte“ Marktsituation ins Chartbild. Auch hierüber gibt der Stochastik-Indikator erneut Auskunft.

Die Company. Die BHP Group Ltd. ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern und zählt zu den drei weltgrößten Bergbauunternehmen. Das Market Cap beträgt 154 Mrd. USD. Für das laufende Geschäftsjahr 21/22 (bis 30.06.) rechne ich mit einer weiteren Zunahme der Dividendenzahlung, die sich auf 3 AUD belaufen könnten, woraus sich – vom aktuellen Kursniveau aus betrachtet – eine Dividendenrendite (2023e) von rund ~7 Prozent (vor Steuern) einstellen könnte. Achtung: am kommenden 18. Januar werden Geschäftszahlen veröffentlicht!

Wie geht es weiter? Der Eisenerzriese dürfte in den kommenden Jahren von weltweiten Infrastrukturprojekte profitieren. Dies dürfte die Nachfrage nach Stahl weiter anheizen. Davon sollte die BHP Group grundsätzlich profitieren. Das KGV(2023e) liegt mit knapp unter zehn auf einem guten Level! Die Investmentbank RBC spricht sich im Falle der BHP Group aktuell von einem „Sector Perform“ aus und bringt ein Kursziel von ~1900 GBX ins Spiel. Die BHP Group Ltd. am Freitag am Börsenplatz Frankfurt: 28,21 EUR (+3,3%). In Sydney: 43,73 AUD (+2,5%).

Soweit für den heutigen Handelstag! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.