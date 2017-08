BHP Billiton – Gerücht über Anteilsverkauf dementiert!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

am letzten Wochenende war in einer brasilianischen Zeitung zu lesen, dass BHP Billiton den Anteil an der momentan nach einem Dammbruch brachliegenden Eisenerzmine Samarco in Brasilien an den Partner Vale verkauft hat.

Kein Verkauf des Samarco-Anteils an Vale beschlossen

Diese Meldung wurde von dem britisch-australischen Rohstoff-Riesen umgehend dementiert. Anders als behauptet wurde zwischen den beiden Konzernen bislang keine entsprechende Abmachung unterzeichnet. Grundsätzlich mag eine Veräußerung der Samarco-Beteiligung für BHP Billiton durchaus Sinn machen, aber nicht jetzt. Denn im derzeitigen Zustand der Lagerstätte ließe sich wohl nur ein unbefriedigender Kaufpreis erzielen.

Geschlossene Eisenerzmine soll primär saniert werden

Eigenen Angaben zufolge will BHP Billiton sich an der Sanierung der Mine beteiligen und erst danach eine definitive Entscheidung treffen, was mit dem Asset geschehen soll. Unter strategischen Aspekten ist diese Entscheidung nicht zu beanstanden. Dennoch sollten potenzielle Anleger Käufe von BHP-Billiton-Aktien noch etwas zurückstellen, da das Papier nach den starken Kurszuwächsen in den zurückliegenden Wochen zur Stunde ein prognostiziertes KGV über 16 auf Basis der Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2017/18 aufweisen. Insofern könnte die Aktie in absehbarer Zeit für weniger als 1.300 Pence oder sogar nur gut 1.200 Pence zu bekommen sein.

