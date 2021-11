Bestseller bei pro aurum: Viele Klassiker – und einige Überraschungen

Die Kunden von pro aurum zeichnen sich nicht nur durch eine kontinuierliche Treue gegenüber dem Edelmetall-Investment aus, auch der Geschmack der Investoren hat sich in den vergangenen Monaten nicht grundlegend geändert: Ganz vorne mit dabei in der Liste der meistverkauften Artikel ist weiterhin der Krügerrand aus Südafrika als bekannteste Anlagemünze und Investmentlegende. Seit 1967 ist der Krügerrand die unangefochtene Nummer eins. Mit einem Kupferanteil weist er eine besondere Kratzfestigkeit auf und soll dadurch robuster gemacht werden.

In der Hitliste der meistverkauften Goldprodukte ist die Konkurrenz dem Krügerrand dicht auf den Fersen. Besonders beliebt sind neben der Anlagemünze aus Südafrika auch der Maple Leaf aus Kanada, der Wiener Philharmoniker aus Österreich sowie das Känguru aus Australien. Während die kanadische Anlagemünze in erster Linie mit einer extrem hohen Fälschungssicherheit überzeugt, hat das australische Beuteltier wegen der jährlichen Neugestaltung des Motivs viele Fans gewonnen.

Neben den Goldmünzen gehören auch mehrere Goldbarren zu den dauerhaften Bestsellern bei pro aurum. Ganz vorne mit dabei ist der Goldbarren zu 100 Gramm. Hierbei handelt es sich um eines der Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Gleiche gilt für den Goldbarren mit einem Gewicht von 31,1 Gramm. Und wer etwas mehr Geld investieren möchte, sollte zu einem Goldbarren mit einem Gewicht von 250 Gramm greifen. In normalen Marktphasen vertreiben wir hauptsächlich Barren der Hersteller Heraeus und Umicore – und grundsätzlich nur solche, die eine Feinheit von 999,9/1000 aufweisen und zum Handel an der Londoner Goldbörse zugelassen sind.

Nachdem der Silberpreis in diesem Jahr stark unter Druck stand und sich zuletzt endlich konsolidiert hat, ist wieder eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach dem weißen Metall zu beobachten. Während der Krügerrand in Gold die unangefochtene Nummer eins ist, steht er auf dem Silbermarkt bislang noch im Schatten des Maple Leaf aus Kanada. Die kanadische Anlagemünze hat in Silber mehrere Jahrzehnte Vorsprung gegenüber der Legende aus Südafrika – der Krügerrand wurde in Silber erst im Jahr 2018 als unlimitiert geprägte Anlagemünze eingeführt.

In der Liste der meistverkauften Anlagemünze gibt es mehrere Überraschungen: So greifen viele Anleger bei Gold verstärkt zu kleinen Stückelungen. Die Mini-Ausgabe der Britannia sowie des Krügerrand mit einem Gewicht von 1/10 Unze haben sich in die Spitzen-Liste der Bestseller hervorgearbeitet. Und auch eine numismatische Spezialität steht hoch im Kurs: eine Goldmünze aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit der Lady Liberty sowie dem Weißkopfseeadler ist bei pro aurum erhältlich und bei vielen Käufern beliebt. Die Münze wurde in Hochrelief-Optik in der feinsten Prägequalität „Polierte Platte“ hergestellt. Mit einer Auflage von nur 50.000 Stück ist die Goldmünze eine moderne Rarität und hierzulande nur in extrem geringer Stückzahl erhältlich.

