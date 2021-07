BEIM VERWAHREN VON GOLD & CO. AUF NUMMER SICHER GEHEN

Wer Edelmetalle wie Gold und Silber kauft, zeichnet sich in der Regel durch ein hohes Sicherheitsbedürfnis aus. Dieses sollte beim Lagern und Verwahren auf keinen Fall außer Acht gelassen werden.

Sicheres Verwahren gilt als absolutes Muss

Grundsätzlich zeichnen sich Goldbarren und Goldmünzen durch ihr fehlendes Kontrahentenrisiko aus. Das heißt: Da der Goldpreis seit seiner Existenz stets als werthaltig bzw. wertvoll angesehen wurde, kann ein Totalverlust auch für die Zukunft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden – allerdings nur bei sicherem Verwahren. Wer seinen Goldbesitz in den eigenen vier Wänden aufbewahrt oder im eigenen Garten vergräbt, setzt seinen krisensicheren Vermögensschutz durchaus einem Totalverlustrisiko durch Wohnungseinbruch, Raub oder Diebstahl aus. Statt auf eine Hausratversicherung zu vertrauen, sollten sich die Besitzer von Edelmetallen lieber für das sichere Lagern & Verwahren in Hochsicherheitstresoren bankenunabhängiger Anbieter wie pro aurum entscheiden.

Insbesondere Edelmetallvermögen, die als Altersvorsorge gedacht sind, sollten möglichst sicher gelagert werden. Als besonders beliebt hat sich seit Jahren unser in München angesiedeltes Edelmetalldepot erwiesen. Ab einem Nettowarenwert von 5.000 Euro können Anleger Barren und Münzen aus dem Produktsortiment von pro aurum sicher verwahren. Für den Prozess der Einlagerung stehen zwei Optionen zur Auswahl: entweder durch persönliches Erscheinen (kostenlos) oder durch einen von pro aurum beauftragten Werttransport (kostenpflichtig). Nach der Einlieferung sind sämtliche Barren und Münzen aus Gold, Silber, Platin und Palladium vollumfänglich versichert. Aus rechtlicher Sicht handelt es sich dabei um „Sondervermögen“. Dies hat zur Folge, dass der Depotinhaber stets der rechtliche Eigentümer der Edelmetallbestände bleibt – auch falls der Verwahrdienstleister insolvent werden sollte.

Für Anleger stellt die erhöhte Sicherheit dieser Verwahrart aber nur einer von vielen Vorteilen dar. Was häufig vergessen wird, ist der Umstand, dass dadurch eine höhere Flexibilität und Mobilität gewonnen werden. Das Einlagern edler Barren und Münzen im Edelmetalldepot bringt nämlich den großen Vorteil, jederzeit über die Bestände disponieren und damit besonders schnell auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können. Via Internet lassen sich zum Beispiel Aufträge zum Ein- oder Ausliefern von Edelmetallprodukten durchführen oder limitierte Kauf- bzw. Verkaufsaufträge platzieren. Außerdem bleibt man dank Edelmetalldepot und dessen Kommunikationswege (Internet, Mail, Fax) auch im Urlaub oder im Krankheitsfall stets handlungsfähig.

Doch damit nicht genug: Nutzer des Edelmetalldepots können ihr Edelmetallvermögen im Falle eines Liquiditätsengpasses als Pfand für ein Darlehen hinterlegen und somit ein kostengünstiges Edelmetalldarlehen beantragen. Die verpfändeten Edelmetalle können dann während der Laufzeit des Kredits nicht verkauft werden, da sie als Sicherheit für die Bank dienen. Somit ist man nicht gezwungen, wertvolles Gold zu verkaufen. Aufgrund der Spanne zwischen An- und Verkaufspreis sowie der bei Barren und Münzen üblichen Prämien macht auch mit Blick auf die Kosten ein Edelmetalldarlehen unter Umständen mehr Sinn als der Goldverkauf mit anschließendem Rückkauf – insbesondere, wenn sich Edelmetalle während der Laufzeit des Darlehens weiter verteuern sollten. Last, but not least: Depotinhaber erhalten einmal pro Jahr einen dokumentierten Depotauszug mit stichtagsbezogener Bewertung und sind damit über ihr Edelmetallvermögen bestens informiert. Selbstverständlich besteht online jederzeit die Möglichkeit, sich über den aktuellen Wert sämtlicher Barren und Münzen zu informieren.

Übrigens: Mittlerweile nehmen auch viele unserer Firmenkunden (Banken und Vermögensberater) diesen Service verstärkt in Anspruch, was die Qualität unserer Dienstleistung zusätzlich unterstreicht.

Schweizer Zollfreilager : Sicherheit „made in Switzerland“

Besonders risikoaverse Anleger bieten wir zudem die Möglichkeit, Edelmetalle in unserem Schweizer Zollfreilager zu verwahren. Ein Lagerort außerhalb der Eurozone führt zu einem reduzierten Länderrisiko und ist selbstverständlich völlig legal. Unser Zollfreilager befindet sich in Embrach, in der Nähe von Winterthur bzw. Zürich und ist von der deutschen Grenze aus in weniger als 30 Autominuten erreichbar. Diesen besonders hochwertigen Schutz bzw. Service kann man ab einem Mindesteinlagerungswert von 10.000 Schweizer Franken nutzen. Wie beim Edelmetalldepot sind Ihre Barren und Münzen vollumfänglich versichert und genießen den Status von Sondervermögen. Neben dem reduzierten Länderrisiko bietet das Zollfreilager den besonders großen Vorteil, Weißmetalle wie Silber, Platin oder Palladium ohne Mehrwertsteuer handeln zu können. Die Mehrwertsteuerpflicht würde nur dann anfallen, wenn die Edelmetalle ausgeliefert werden.

Aus ablauftechnischen Gründen kann man im Schweizer Zollfreilager jedoch nicht die komplette Produktpalette von pro aurum handeln bzw. einlagern. Aktuell erstreckt sich das Angebot auf 25 Barren und Münzen – vorwiegend aus Gold und Silber –, bereichert durch Barren aus Platin und Palladium. Als weitere Option bieten unsere Schweizer Kollegen ab Edelmetallvermögen von 100.000 Schweizer Franken das Einlagern nummerierter Barren an.

Detaillierte Infos über Konditionen und Gebühren des Edelmetalldepots finden Sie im Internet unter www.proaurum.de, die Schweizer Lagermöglichkeiten sind unter www.proaurum.ch aufgeführt.