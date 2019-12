BB Biotech als Wachstumsunternehmen mit 20-jähriger Erfolgsgeschichte

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

In meiner aktuellen Ausgabe 49 habe ich wieder ein Update zu BB Biotech verfasst. Dieses Unternehmen ist seit 20 Jahren für seine Aktionäre erfolgreich und die Aktie bietet ein durchschnittliches Wachstum von 15% pro Jahr!

Der aktuelle Anlass zu meinem Update war ein Vortrag von CEO Dr. Koller hier bei mir in Hamburg, an dem ich zugegen sein konnte. Mein positiver Eindruck hat sich bestätigt, das Unternehmen agiert strukturiert und diszipliniert mit großem Sachverstand in einem Markt, der von Trial and Error dominiert wird.



Die Gefahr von Fehlschlägen minimiert das Unternehmen, indem keine ganz kleinen Unterrnehmen ins Portfolio geholt werden. BB Biotech-Beteiligungen haben zumindest schon mal einige Testphasen mit guten Ergebnissen durchlaufen und sind in Märkten unterwegs, wo neue Behandlungsansätze dringend benötigt werden.

Auf die aktuellen Chancen und Risiken gehe ich im kompletten Update vom 05.12.2019 "Vortrag zu Neuro-Krankheiten" ein: https://www.heibel-ticker.de/charts?category=aktien_aktuell&refID=1#