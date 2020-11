BB Biotech: Darum lohnt sich diese Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Eine V-förmige Erholungsbewegung hat den Kurs der BB Biotech-Aktie in den letzten Wochen wieder kräftig ansteigen lassen. Seit Ende Oktober, als der Kurs auf ein Tief bei 56,50 Schweizer Franken (CHF) gefallen war, zeigt die Kurve nach oben. Dem Anteilsschein kam dabei auch ein Kaufsignal im MACD zugute. Anfang November hat der MACD seine Signallinie nach oben gekreuzt. Dies geschah unterhalb der Nulllinie, was das Kaufsignal für gewöhnlich noch einmal verstärkt. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 66,25 CHF ansteigen lassen. Dabei konnte auch die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückerobert werden. Da der Supertrend außerdem einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie aktuell genau bei plus minus null. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine starke Underperformance, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 1999 erzielten Renditen) bei 13,52 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also noch deutlich nach oben gehen und die Rendite am Ende des Jahres über 13 Prozentpunkte höher ausfallen. Auch dies führt zu einem Kaufsignal.

Geht es nach den fundamental orientierten Analysten, liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 69,94 CHF (umgerechnet 64,72 Euro) und damit gut 5 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Zurzeit beschäftigen sich fünf Analysten mit der BB Biotech-Aktie und es gibt eine Buy-, eine Overweight- und drei Hold-Einstufungen. Dies führt zu einem neutralen Signal.

Unter dem Strich erhält die Aktie der BB Biotech 2,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment also durchaus lohnen. Charttechnik und Statistik sprechen für die Aktie.





