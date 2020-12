BB Biotech Aktie: Hier ist noch Luft nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im Frühjahr im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen einen starken Rücksetzer hinnehmen müssen. Zwischen dem 21. Februar und dem 14. März ermäßigte sich der Kurs um mehr als 35 Prozent und kam erst im Bereich der 40-Euro-Marke zum Stehen. Doch so schnell es nach unten gegangen war, so schnell ging es in der Folge auch wieder nach oben. So wurden hintereinander das 38,2 %-, das 50 %- und das 62,8 %-Fibonacci-Retracement durchbrochen.

Für die meisten Elliott-Wave-Theoretiker ist das 62,8 %-Fibonacci-Retracement der kritische Punkt, an dem sich zeigt, ob der Swing nur ein Counter-Trend-Swing ist (Gegenbewegung im laufenden Trend) oder aber einen neuen Trend begründet. Im Fall der BB Biotech-Aktie wurde der Abwärtstrend gebrochen und das Papier in einen neuen Aufwärtstrend überführt. In der Folge wurde auch das Ausgangsniveau vom 21. Februar überwunden. Ende September kam wieder stärkerer Abwärtsdruck auf, sodass es Ende Oktober zu einem erneuten Test des 61,8 %-Retracements von oben kam. Dieser Test wurde von den Käufern bestanden, was als weitere Bestätigung des Trendwechsels aufgefasst werden kann.

Das Kursziel liegt bei 75,69 Euro!

Seitdem zeigt die Kurve durchgehend nach oben. Das 100 %-Retracement wurde erneut durchbrochen und die Aktie notiert nun bei 66,05 Euro. Bei 66 Euro verläuft ein horizontaler Widerstand, den es nachhaltig zu überwinden gilt. Darüber wäre der Weg frei bis zur 161,80 %-Extension bei 75,69 Euro.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.