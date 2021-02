BASF verliert nach Zahlen

1. Plug Power (WKN A1JA81)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Unternehmens Plug Power. Für die Aktie geht es nach Vorlage der Quartalszahlen am gestrigen Donnerstag heute weiter bergab. Das Unternehmen musste einen Verlust von 316 US-Dollar verkünden. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn in Höhe von 87 Millionen US-Dollar ausgegangen.



2. BASF (WKN BASF11)

Unter Anlegern ebenfalls rege gehandelt werden am Freitag die Papiere der „Badische Anilin- & Soda-Fabrik“, heute bekannt unter dem Namen BASF. Der Ludwigshafener Chemie-Konzern öffnete am Morgen seine Bücher für das vergangene Geschäftsjahr 2020. Der durch die Corona-Pandemie gebeutelte Konzern stellte nach einem schwachen letzten Jahr starkes Wachstum im kommenden Geschäftsjahr 2021 in Aussicht. Die Dividende soll mit 3,30 Euro immerhin auf Vorjahresniveau bleiben. Die Aktie notiert zum Mittag mit 1,25% im Minus.



3. Deutsche Telekom (WKN 555750)

Auch die Telekom legte am Morgen ihre Jahresbilanz vor. Das Unternehmen konnte erstmals in seiner Geschichte die Marke von 100 Milliarden Euro Umsatz überspringen. Für spürbares Wachstum sorgt vor allem die US-Tochter T-Mobile US. Aktionäre scheinen heute zufrieden mit den Zahlen zu sein – die Aktie notiert zum Mittag gut 1% im Plus.