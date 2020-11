BASF: Der steile Anstieg dürfte fortgesetzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Herbe Verluste musste die BASF-Aktie hinnehmen, nachdem die Aktie am 8. Oktober bei 57,92 Euro ein Hoch ausgebildet hatten. Anschließend ermäßigte sich der Wert bis zum 30. Oktober auf 45,95 Euro. Hier leiteten die Bullen eine Wende ein. Der BASF-Kurs ging in eine steile Aufwärtsbewegung über und durchbrach am 9. November hochdynamisch seinen 50-Tagedurchschnitt.

In der vergangenen Woche wurde am Mittwoch bei 61,30 Euro ein neues Hoch ausgebildet. Es leitete eine kleine Konsolidierung ein, die sich innerhalb einer Range von 59,45 bis 61,29 Euro vollzog. Im heutigen Handel bemühen sich die Käufer darum, einen Anstieg über das Hoch vom vergangenen Mittwoch zu vollziehen.

Zwar konnte der Kurs in der Spitze bereits bis auf 61,39 Euro vordringen, doch noch ist die Ausbruchsbewegung nicht als nachhaltig zu klassifizieren. Gelingt kurzfristig ein nachhaltiger Anstieg über den Widerstand, ist das Hoch vom 10. Februar bei 64,42 Euro das nächste Ziel. Wird es überwunden, könnte die Rallye bis auf das Hoch von Mitte September 2019 fortgesetzt werden.

Scheitert die BASF-Aktie hingegen daran, den Widerstand bei 61,30 Euro nachhaltig zu überwinden, setzt sich im besten Fall die Seitwärtsbewegung der letzten Tage fort. Fällt der Wert allerdings unter 59,45 Euro zurück, sind weitere Abgaben bis auf das Hoch vom 8. Juni bei 58,40 Euro zu erwarten. Knapp darunter stützt bereits das Hoch vom 8. Oktober bei 57,92 Euro.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.