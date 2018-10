BASF - massive Kaufempfehlung

Unser Produkt (ST35KW) für Sie für die BASF im Videonewsletter – unserem neuen exklusiven Bereich – gab es am Freitag. In der kommenden Woche gibt es für unsere Abonnenten für ALLE DAX-Werte und viele ausgesuchte Einzeltitel das RICHTIGE Produkt und das richtige Investment für die kommenden sechs Monate. Eine Investition, die sich bezahlt macht, ist unser Newsletter schon jetzt. Das können die Abonnenten bestätigen.

Zurück zur BASF: Eine massive Kaufempfehlung gibt es von Analystenseite. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BASF angesichts der näher rückenden Fusion des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall mit Dea auf “Buy” mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Transaktion zeige, dass das Management der BASF das Portfolio in Richtung werthaltigere Aktivitäten umbaue, einschließlich der jüngsten Agrarchemie-Geschäfte mit Bayer, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Chemie-Gigant sei inzwischen fokussierter, was Investoren über eine Aufwertung der Aktie würdigen sollten.