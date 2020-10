BASF dank Kaufempfehlung obenauf

1. BASF (WKN: BASF11)

Als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart profitiert die BASF heute von einer Kaufempfehlung des Analysehauses Mainfirst und steigt 2,4% auf 56,73 Euro. Die Analysten erhöhten zudem das Kursziel von 47 auf 64 Euro und gehen von einem positiven dritten Quartal aus. Mit den heutigen Gewinnen steuert die BASF-Aktie den höchsten Stand seit dem Corona-Kurssturz im Februar an.



2. Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S)

Weiterhin rege gehandelt wird in Stuttgart die Luckin Coffee-Aktie, die heute erneut deutliche 9,7% auf nunmehr 5,42 Euro zulegt. Allein seit Montag, als die Aktie noch bei 3,42 Euro notierte, beträgt das Plus inzwischen ganze 57%. Dennoch: Bis zu Kursen in der Nähe des Allzeithochs von Mitte Januar bei 47,20 Euro ist es noch ein weiter Weg.



