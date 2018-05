BASF begibt zwei neue Anleihen

Vergangene Woche war auch BASF am Kapitalmarkt aktiv. Der Ludwigshafener Chemiekonzern emittierte zwei neue Bonds mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro. Beide Bonds sind seit 17. Mai 2018 an der Börse Stuttgart handelbar. Die kleinste handelbare Einheit beträgt jeweils 1.000 Euro, die Zinsläufe starten am 22. Mai 2018. Der Bond mit der WKN A2LQ5F hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro, läuft zum 22. Mai 2030 aus und ist ab dem 22. Februar 2030 zu 100,00 Prozent kündbar. Der Zinssatz beträgt 1,5 Prozent, die Zinszahlung erfolgt jährlich. Die Laufzeit der Anleihe mit der WKN A2LQ5G beträgt sieben Jahre, der Kupon 0,875 Prozent. Das Emissionsvolumen des Papiers beträgt 750 Millionen Euro. BASF gehört zu den weltweit größten Chemiekonzernen und hat im vergangenen Geschäftsjahr knapp 64,5 Milliarden Euro umgesetzt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.