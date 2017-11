BASF begibt drei neue Bonds

Auch der deutsche Chemiekonzern BASF war in der Handelswoche am Kapitalmarkt aktiv und begab drei neue Anleihen mit Laufzeiten zwischen zwei und vierzig Jahren. Bei Anlegern an der Börse Stuttgart stand insbesondere die mittlere Laufzeit im Fokus. Der bis zum 15.11.2027 laufende Bond (WKKN: A2GSGH) im Volumen von 1 Milliarde Euro ist mit einem Kupon von 0,875 Prozent ausgestattet. Der Emittent hat das Recht, die Anleihe unter Zahlung einer Prämie von 0,10 Prozent bis zum 18.08.2027 vorzeitig zu kündigen. Danach ist der Bond zu 100 Prozent kündbar. Die kurze Laufzeit (WKN: A2GSGK) wird am 15.11.2019 endfällig.Die Anleihe im Volumen von 1,25 Milliarden Euro ist mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats Euribor (EUR003M) + 20 Basispunkte orientiert – aktuell 0,00 Prozent. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 15. Februar/Mai/August/November. Der Langläufer (WKN: A2GSGJ) wird im November 2037 endfällig sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,15 Prozent bis zum 15.08.2027 Gebrauch macht. Danach kann die Anleihe am 15.08.2037 zu 100 Prozent gekündigt werden. Die Verzinsung des 750 Millionen Euro schweren Bonds beträgt 1,625 Prozent p.a. Alle drei Anleihen sind zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar.