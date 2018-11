BASF: Wenn der Widerstand geknackt wird, geht's weiter nach oben [...]

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am 28. Oktober hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit BASF offeriert und den Artikel dazu unter folgendem Titel veröffentlicht: „BASF: Wenn die Unterstützung hält – Trading-Chance!“ In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: „Die BASF hatte am Freitag seine Zahlen für das dritte Quartal 2018 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 8% auf 15,6 Milliarden Euro. Nach Sondereinflüssen ist der operative Quartalsgewinn leicht von 1,7 Milliarden Euro auf 1,47 Milliarden Euro gesunken. Unter dem Strich weißt das Unternehmen aus Ludwigshafen einen Quartalsgewinn von 1,31 Euro je Aktie aus, nach dem dieser Wert im vergangenen Jahr bei 1,45 Euro lag. Grund für die eher enttäuschenden Zahlen sind laut Unternehmen das konjunkturelle Umfeld.

Die negativste Analystenstimme nach den Zahlen kommt von Baader, die eine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel bei 65 Euro. Die positivste Bewertung erhält BASF von Kepler, mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel bei 120 Euro. An der Abwärtstendenz in der BASF SE Aktie hat sich seitdem im Januar dieses Jahres der Preisbereich um 98,80 Euro angelaufen wurde, nichts verändert. Die Verkäufer dominieren seitdem deutlich den Markt. Auch die vergangenen Handelswochen wurde erneut dazu genutzt, um den Preis weiter zu drücken. Allerdings sieht man im Chartbild seit Dienstag im Bereich von 65,00 Euro - 66,00 Euro herum den Versuch einer Bodenbildung. Grund für dieses Hindernis ist eine Unterstützungszone die auch bereits in der Vergangenheit gehalten hat. Jetzt darf man gespannt sein ob die Bullen wieder zuschlagen und sich der Kurs wieder nach oben absetzen kann.“

Bei der BASF-Aktie hatten wir am vergangenen Sonntag auf eine mögliche Bodenbildung im Bereich von 65,00 Euro – 66,00 Euro hingewiesen. Die charttechnische Unterstützung bei 66,00 Euro wurde am Dienstag noch einmal getestet, aber der Kurs drehte bei 65,74 Euro im Tagesverlauf wieder leicht ab. Am Mittwoch kam der Kurssprung der die Aktie bis zum Widerstand bei etwa 68,00 Euro brachte und jetzt könnte die Entscheidung über den weiteren Wideraufstieg fallen. Die Umsätze sind auf einem hohen Niveau und auch das Momentum und RSI haben sich in den positiven Bereich begeben und jetzt wird es spannend, ob es zu einem Turnaround kommt.

In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom 28.10 hatten wir einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 7,38-fache erhöhen konnte. Diejenigen, die unseren Einstiegskurs mit dem Zertifikat genutzt haben, konnten heute bereits auf einen Gewinn von etwa 15% schauen. Diesen Trade können diejenigen, die unseren Einstiegskurs genutzt haben, mindestens beim Einstieg absichern. Wo wir eine Trading-Chance sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir den möglichen Gewinn aufpeppen erfahren Sie – wie immer – zuerst im Express-Service.