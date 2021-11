BASF an Unterstützung: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Seitdem die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) am 7.4.21 bei 72,88 Euro ein Jahreshoch verzeichnen konnte, ging es mit dem Aktienkurs nach unten. Laut Analyse von www.godmode-trader.de riss die Aktie am 26.11.21 ein Abwärtsgap zwischen 61,15 Euro und 60,12 Euro und fiel danach auf die Unterstützung bei 58,40 Euro, der unteren Trendbegrenzung seit April, zurück. Hält der Unterstützungsbereich zwischen 58,40 und 56,46 Euro, dann könnte die Abwärtsbewegung enden und ein Kursanstieg an den Abwärtstrend seit April bei 66,65 Euro folgen. Unterhalb von 56,46 Euro droht ein weiterer Kursrückgang auf bis zu 48,22 bis 46,59 Euro.

Sehr risikobereite Trader mit der Markteinschätzung, dass der heutige Kursrutsch übertrieben ist und der BASF-Aktie einen Kursanstieg auf 66,65 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR73AC7, wurde beim BASF-Aktienkurs von 59,26 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 66,65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,73 Euro (+135 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,99 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,99 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3PRU7, wurde beim BASF-Kurs von 59,26 Euro mit 0,63 – 0,65 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie in nächster Zeit auf 66,65 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,36 Euro (+109 Prozent) erhöhen – sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,334 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,334 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE26Y36, wurde beim BASF-Kurs von 59,26 Euro mit 1,11 – 1,12 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 66,65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,83 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek