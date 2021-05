BASF: Signifikanter Widerstand

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

von Ingmar Königshofen - 11.05.2021, 09:00 Uhr

Vor allem in charttechnischer Hinsicht könnte die Aktie des Chemieriesen BASF aktuell an Grenzen stoßen. Doch nicht nur die Charttechnik spricht aktuell gegen ein kurzfristig starkes BASF-Papier. Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Aktie der BASF kann man aber eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die konjunkturellen Frühindikatoren sind in den vergangenen Monaten gestiegen und signalisieren eine stärkere Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität als bisher von BASF unterstellt. Dies teilte der DAX-Konzern vor wenigen Tagen im Rahmen des Quartalsberichts mit. Die in vielen Ländern wieder steigenden Infektionszahlen und anhaltenden Beschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten führen aber laut BASF dazu, dass die konjunkturelle Lage nach wie vor äußerst fragil bleibt. Hinzu würden Unterbrechungen in den globalen Lieferketten kommen, welche das Wachstum in der Industrie vorübergehend beeinträchtigen können.

Aktie nicht günstig

Mit einem für 2022 geschätzten Gewinnvielfachen von 14,5 scheint die Aktie von BASF keineswegs überteuert, aber auch keineswegs günstig. Was also eher für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung spricht. Zum Chart. Wie eingangs bereits angedeutet, sieht sich der Kurs der BASF-Aktie einem signifikanten charttechnischen Widerstand gegenüber. Dieser befindet sich bei etwa 73 Euro und wird unter anderem definiert durch das aktuelle Jahreshoch, welches Anfang April bei 72,88 Euro erklommen wurde. Die Widerstandslinie knapp unterhalb von 73 Euro wurde bereits mehrfach getestet. Heißt: Schon mehrfach ist der Kurs an dieser sehr signifikanten Widerstandslinie gescheitert.

Fazit

Mit einem StayLow-Optionsschein auf BASF (WKN SB6GZ3) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich die BASF-Aktie bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 75,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 10. Mai 2021 um 18.10 Uhr (Briefkurs 7,41 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 35 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die BASF-Aktie die Marke von 73,00 Euro nach oben überwinden kann.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 72,88 Euro (Jahreshoch)

StayLow-Optionsschein auf BASF (Stand: 10.05.2021, 18.10 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: SB6GZ3

Typ: Staylow akt. Kurs: 7,31/7,41 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 75,00 Euro

Basiswert: BASF



akt. Kurs Basiswert: 70,76 Euro Laufzeit: 18.06.2021

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 34,9% (283% p.a.) Quelle: Société Générale

