BASF, Siemens, Allianz – Shanghai öffnet wieder und der DAX steigt

Mit starkem Rückenwind von der Wall Street und den asiatischen Börsen springt der Deutsche Aktienindex zum Start in die neue Woche in Richtung 14.600 Punkte. Mit dem Ende der wochenlangen Verlustserien in Frankfurt und New York kehrt auch die Zuversicht der Anleger zurück, dass alle schlechten Nachrichten in Sachen Inflation, Krieg und Rezession mittlerweile in die Aktienkurse eingepreist wurden. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Auf diesem Tiefpunkt der Investorenstimmung kommen diese zwei Meldungen gerade richtig. Am Freitag fiel die von der US-Notenbank für die Inflationserwartungen herangezogene PCE-Kernrate von 5,2 auf 4,9 Prozent, obwohl der Markt mit einem weiteren Anstieg gerechnet hatte. Und aus China kommt die Meldung, dass der zweimonatige Lockdown in Shanghai am Mittwoch endet. Dies bedeutet auch, dass der Hafenbetrieb wieder zur Normalität zurückkehren und damit etwas Anspannung von den weltweiten Lieferketten nehmen kann. Es besteht die Hoffnung, dass dadurch auch die Weltwirtschaft in den kommenden Wochen langsam wieder in Fahrt kommt.



Spannend wird es heute Nachmittag, wenn um 14 Uhr die Inflationsdaten für Deutschland veröffentlicht werden. Um ganze acht Prozent sollen die Preise hierzulande im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen sein, womit viel Spielraum nach unten und ebenfalls für eine positive Überraschung von der Preisfront besteht. Die Richtung muss nach den Zahlen der DAX dann allerdings allein finden, denn die Wall Street bleibt wegen eines Feiertages geschlossen.



Sehr gute Nachrichten kommen bereits vom Industriekonzern Siemens. Dieser hat einen neuen Auftrag im Volumen von mehr als acht Milliarden Euro an Land gezogen. Dabei handelt es sich um den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke sowie die Lieferungen von über 150 Zügen nach Ägypten. Das Land will nun massiv in seine Infrastruktur investieren. Für Siemens selbst ist es der größte Auftrag der Firmengeschichte. Eine derart gute Auftragslage sollte sich langfristig auch im Aktienkurs bezahlt machen.