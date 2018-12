BASF-Reverse Bonus-Zertifikat mit 4,72%-Chance in 6 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Wie der Gesamtmarkt befand sich auch der Kurs der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111), in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich stark unter Druck. Die am vergangenen Freitag (7.12.18) veröffentlichte Gewinnwarnung des Chemieriesen beschleunigte die Talfahrt noch weiter und beförderte die Aktie um weitere 5 Prozent auf ein neues Mehrjahrestief.

Wenn sich die negativen Analystenmeinungen erfüllen, in denen der Aktie noch weiteres Abwärtspotenzial, oder zumindest nur limitiertes Korrekturpotenzial prognostiziert wird, könnte eine Investition in Reverse-Bonus-Zertifikate mit Cap interessant sein.

Je tiefer die Barrieren, umso höher die Chancen

Das Goldman Sachs-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BASF-Aktie mit der Barriere bei 74 Euro, Reverselevel bei 115 Euro, Bonuslevel und Cap bei 27 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.6.19, ISIN: DE000GM60BL6, wurde beim Aktienkurs 58,10 Euro mit 85,00 – 85,07 Euro gehandelt. Verbleibt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag immer unterhalb der Barriere von 74 Euro, dann wird das Reverse Bonus-Zertifikat am 26.6.19 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 88 Euro zurückbezahlt.

Der Bonusbetrag errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Reverselevel und dem Bonuslevel (115 – 27). Somit ermöglicht dieses Zertifikat in sechs Monaten einen Ertrag von 3,44 Prozent (=6,35 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals zumindest um 21,49 Prozent auf 74 Euro oder darüber hinaus ansteigt.

Mit Zertifikaten mit tiefer liegenden Barrieren können eher bearish eingestellte Anleger ihre Renditechancen nochmals deutlich verbessern. Das HVB-Reverse Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BASF-Aktie mit Barriere bei 70 Euro, Reverselevel bei 120 Euro, Bonuslevel und Cap bei 45 Euro, Bewertungstag 21.6.19, ISIN: DE000HX5XDS0, wurde beim BASF-Kurs von 58,10 Euro mit 71,60 – 71,62 Euro taxiert.

Da dieses Zertifikat am Laufzeitende mit 75 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die 70 Euro liegende Barriere berührt ober überwindet, ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten sechs Monaten eine Renditechance von 4,72 Prozent.

Berührt oder überschreitet der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann werden die Zertifikate mit der Differenz zwischen dem jeweiligen Reverselevel und dem am Bewertungstag ermittelten Indexschlusskurs zurückbezahlt. In diesem Fall drohen hohe Kapitalverluste. Tritt der Fall ein, dass die BASF-Aktie am Bewertungstag oberhalb der jeweiligen Reverselevels notiert, dann erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

Walter Kozubek