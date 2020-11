BASF - Qach *tlhaw'DIyo* quvmoH'a' tlhopDaq bIH qengtaHvIS!!!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":





Sie verstehen diesen Text nicht? Dann können Sie kein Klingonisch sprechen. Die Übersetzung ist nichts für schwache Nerven und daher nur mit Altersfreigabe zu lesen!





Übersetzt aus dem Klingonischen bedeutet der Titel: "Wir werden ihnen die Gedärme am lebendigen Leib herausreißen und sie von hier bis Cronos treiben, und dort in ihrem Blut baden!"

So ähnlich sind die BASF-Bullen mit den Bären verfahren, nur dass sie die Bären nicht nach Cronos, in die Heimatwelt der Klingonen, sondern nach Ludwigshafen geschleift haben. Ob Sie dort in der Bären Blut baden, wissen wir nicht. Für uns hat sich die Situation schon im September abgezeichnet, wie Sie im Folgenden sehen können.

BASF Chart vom 28.09.2020

Ende September haben wir das Bärenblutbad bereits angekündigt, und so kam es dann auch! Nachdem nun unser Zielbereich angetippt wurde, war nicht mal ein tiefes eintauchen nötig, der Kurs hat direkt darauf reagiert und hat die Raketentriebwerke gestartet!

BASF Chart von heute, den 10.11.2020

Sollten Sie erwägen, reich in den Ruhestand einzutreten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die richtigen Weichen hierfür zu stellen. Wir werden in den nächsten Jahren Anstiege in den Aktienmärkten erleben, die alle Untergangsprediger alt aussehen lassen. Lassen Sie sich keinen Bären aufbinden. Das habe ich seit Wochen geschrieben als in den Forum noch, oder mal wieder Untergangsstimmung herrschte, jetzt ist doch wieder nichts mit dem Untergang.

Bleiben Sie heiter, denn jetzt geht es auf der Oberseite weiter!

