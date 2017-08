BASF-Puts mit 55%-Chance bei Erreichen der Unterstützung

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse drohen bei der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) in den nächsten Tagen deutliche Kursverluste. Hier die Analyse:

„Rückblick: BASF befindet sich seit dem Jahreshoch vom 05. April 2017 bei 94,32 EUR wieder in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie am 28. Juli 2017 auf ein Tief bei 78,97 EUR zurück. Seit diesem Tief erholt sie sich. Dabei bildet sie eine bärische Flagge aus. Am Donnerstag erreichte der Pharma-und Chemiewert die obere Begrenzung dieser Formation. Am Freitag notierte sie zunächst leicht darüber, drehte aber dann relativ deutlich nach unten. Damit dürfte die Aktie an dieser oberen Begrenzung abgeprallt sein.

Ausblick: In den nächsten Tagen könnte es also zu relativ deutlichen Verlusten in der BASF-Aktie kommen. Zunächst ist mit Abgaben bis ca. 79,51 EUR und damit an die Unterkante der Flagge zu rechnen. Falls es dann zu einem Ausbruch aus dieser Formation nach unten kommen sollte, ergäbe sich weiteres Verkaufssignal mit Ziel bei 74,54 EUR. Ein Anstieg über 84,00 EUR und damit über den Abwärtstrend seit April würde das Chartbild aber deutlich verbessern.“

Gibt die BASF-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf ihrem Weg zum negativen Kursziel von 12,35 Euro in spätestens einem Monat zumindest auf 13 Euro nachgibt, dann werden Short-Hebelprodukte interessante Verdienstmöglichkeiten eröffnen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 82 Euro

Der Commerzbank-Put-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 82 Euro, Bewertungstag 20.10.17, BV 1, ISIN: DE000CV1SN25, wurde beim Aktienkurs von 81,50 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Gibt der Kurs der BASF-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 79,51 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,32 Euro (+39 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 84,0395 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,0395 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR7J2M1, wurde beim Aktienkurs von 81,50 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der BASF-Aktie in naher Zukunft auf 79,51 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,45 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek