BASF: Öl- und Gas-Fusion?

Die Bestätigung von Gesprächen einer möglichen Fusion im Öl- und Gasgeschäft treiben die Aktie von BASF nach oben. Auch im Chart sieht es wieder besser aus. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von BASF könnte sich bei steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 115 Prozent ergeben.

An erster Stelle im DAX stand am Freitag die Aktie von BASF mit einem Plus von fast drei Prozent. Sie zog mit Spekulationen über eine Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall an. BASF bestätigte die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten Geschäft von Letter One. Die Ludwigshafener würden bei einem Zusammenschluss die Mehrheit an einem neuen Unternehmen halten. Der Ausgang der Gespräche sei allerdings offen. Das fusionierte Unternehmen, das zwei der größten Öl- und Gaskonzerne Deutschlands vereinen würde, könnte mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden, bezifferte Bloomberg das mögliche Volumen. Mit der Meldung setzte sich die Aktie von BASF von der zuletzt gehaltenen Unterstützung um 91,30 Euro nach oben ab und näherte sich dem Hoch von Anfang November um 98 Euro an. Nach der Wiederaufnahme des zwischen Juli und Oktober nach unten verlassenen Aufwärtstrends kann dieser aktuell zwischen 91,60 und 106 Euro beschrieben werden. Interessant dürfte es sein, wie sich die Aktie bei dem möglichen Sprung in den dreistelligen Bereich verhält. Gelingt dieser, könnte das weitere Aufwärtsdynamik im Wert zur Folge haben. Mit einem von 96 auf 106 Euro erhöhten Kursziel sind die Analysten der Privatbank Berenberg mit am positivsten gestimmt bei der weiteren Entwicklung der BASF-Aktie. Der Chemiekonzern dürfte den Marktanteil im Geschäft mit Batteriechemie ausbauen und auf kurze Sicht die Erwartungen übertreffen, lautete ihre Begründung.

BASF (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 106,00 / 97,90 / 95,98 Unterstützungen: 91,60 / 91,30 / 88,11 / 87,45

Wer von einer steigenden BASF-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN CY88B0) überproportional mit einem Hebel von 9,6 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,5 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 90,90 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 0,59 Euro. Bei einem Schlusskurs über 96 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Ziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 106 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3 zu 1.