BASF: Kursziel deutlich gesenkt!

Wegen der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen konjunkturellen Abkühlung steht die BASF-Aktie bereits seit Wochen im Fokus der Anleger. Der Konzern verkündete, an den Standorten Münster/Hiltrup und Würzburg Kurzarbeit einzuführen. Zusätzlich senkten die Analysten von JP Morgan das Kursziel von 55 Euro auf 39 Euro. Für die BASF-Aktie ging es gestern trotzdem deutlich nach oben auf 43,72 Euro.

