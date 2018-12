BASF – Kursverdoppler?

BASF gehört zu jenen Aktien, die nun ihr Tief testen und auf unserem Kurszettel ganz oben stehen. Am Donnerstag fiel die Akte auf rund 59 Euro. Damit hat sich die Aktie seit dem Sommer gedrittelt. Alleine daraus einen Kursanstieg abzuleiten, wäre natürlich schwierig, aber die Aktie zahlt eine stabile Dividende und wir glauben daran, dass man in einigen Jahren immer noch stabile Gewinne mit den Ludwigshafenern einfährt. Mit der WKNsind Sie mit moderatem Hebel dabei.

Was passiert in unserem Trading-Depot?

Ausverkauf an den US-Börsen. Einen Tag nach der FED erwischt es auch Amazon massiv. Wir wagen den Einstieg in eine erste Position bei Amazon, Nvidia und Netflix. Meine Trades: Amazon Turbo Bull zu 4,81 Euro die WKN ST6WGA Stückzahl 600, Netflix Turbo Bull zu 7,69 Euro die WKN CY66HJ Stückzahl 350, Nvidia Turbo Bull zu 4,90 Euro WKN MF176M Stückzahl 500. Das Börsenjahr 2018 ist gelaufen, es war ein Desaster. 2019 preisen viele als übel ein für die Wirtschaft. Was passiert jetzt? Ganz einfach – der Blick schon Richtung 2020. Sehen wir ein übles Ende der Blase der letzten Jahre oder kriegen wir die Kurve. Wir glauben – Aktien muss man haben. Warum? Weil diese Krise so gelöst werden wird wie immer – mit frischem Geld. Je tiefer die Kurse gehen, desto früher frisches Geld.

Wir laden alle Leser ein, 2019 unserem Premium-Bereich zu folgen und uns dort zu begleiten. Mit allen Sonderleistungen, die bisher offenbar tollen Anklang finden. Hier geht es entlang.